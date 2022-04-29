Hindistan'ın pek çok bölgesinde sıcaklık 45 dereceyi geçti - Son Dakika
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Hindistan'ın pek çok bölgesinde sıcaklık 45 dereceyi geçti

29.04.2022 17:39
Hindistan'ın pek çok bölgesinde sıcaklık 45 dereceyi geçti

Hindistan'da 45 derece civarındaki hava sıcaklıklarının yangın risklerini artırdığı, tarım ürünlerini tehdit ettiği ve eriyen buzullar nedeniyle su baskınlarına neden olabileceği belirtildi.

Hindistan'da 45 derece civarındaki hava sıcaklıklarının yangın risklerini artırdığı, tarım ürünlerini tehdit ettiği ve eriyen buzullar nedeniyle su baskınlarına neden olabileceği belirtildi.

Son haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de dün hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıktı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçti.

Yetkililer, günlük hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgasının yangın tehlikesini artırmasının yanı sıra mahsul verimini tehdit ettiğini ve hatta bazı buzulların erimesini hızlandırdığını ifade etti.

Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart ayı sıcaklıkları nedeniyle buğday veriminin oldukça düştüğü kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yükselen sıcaklıkların ülke genelinde yangın riskini artırdığını söyledi.

Yeni Delhi'nin dışındaki bir çöp toplama alanında 26 Nisan'da çıkan yangında yayılan zehirli dumanlar nedeniyle yakındaki bir okul geçici olarak kapatıldı.

Saygın tıp dergisi "The Lancet"in 2021 verileri, yaşlılar ve yoksullar başta olmak üzere savunmasız insanların sıcaklığa en fazla maruz kaldığı ilk beş ülke arasında yer alan Hindistan'ın aşırı sıcaklığa karşı savunmasızlığının 1990 ile 2019 arasında yüzde 15 arttığına işaret ediyor.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, ülkenin çoğu bölgesinde hafta sonu sıcaklıkların yüksek seviyede seyredeceğini bildirdi.

Sıcaklığın gelecek hafta düşmesi bekleniyor.

Pakistan'da da sıcaklıklar çok yüksek

Pakistan'daki Nawabshah şehrinde, bu yıl nisan ayında Kuzey Yarımküre'de 47,5 dereceyle şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi.

Karaçi kentinin kuzeyindeki bazı yerlerinde havanın hafta sonu 49 derece veya daha yüksek olması beklenirken, dünyanın en sıcak şehirlerinden biri olarak bilinen Jacobabad'da sıcaklığın 50 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

Hindistan'daki en yüksek nisan ayı sıcaklığı 1958'de Barmer bölgesinde 48,3 derece olarak kaydedilmiş, Nisan 2018'de Pakistan'ın Nawabshah şehrinde hava sıcaklığı 50,2 derece olarak ölçülmüştü.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Yangın, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın pek çok bölgesinde sıcaklık 45 dereceyi geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'ın pek çok bölgesinde sıcaklık 45 dereceyi geçti - Son Dakika
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