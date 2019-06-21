Son Dakika Haberleri: Hindistan, Körfez bölgesine iki savaş gemisi sevk etti
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Hindistan, Körfez bölgesine iki savaş gemisi sevk etti

34 dakika önce

Hindistan Deniz Kuvvetleri, ABD ve İran arasında yaşanan son gelişmelerin ardından, Hint bandıralı gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere Umman ve Basra Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti.

Hindistan, Körfez bölgesine iki savaş gemisi sevk etti, System.String[]
Hindistan Deniz Kuvvetleri, ABD ve İran arasında yaşanan son gelişmelerin ardından, Hint bandıralı gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere Umman ve Basra Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti.
Hindistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Umman Körfezi'ndeki Hindistan Donanması, deniz güvenliğine ilişkin gelişmelerin ardından, Basra ve Umman Körfezi'nde görev ya da geçiş yapan Hindistan bayraklı gemileri güvence altına almak üzere (gemileri) bölgeye sevk etti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, donanmaya ait Chennai ve Sunayna savaş gemilerinin deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere Umman ve Basra Körfezi'ne sevk edildiği bildirildi. Ayrıca Hindistan donanmasına ait uçakların da bölgede havadan gözetim yaptığı belirtildi.
Yerel basında, Yeni Delhi'nin bu kararı almasında ülkenin enerji güvenliğinin, Basra ve Umman Körfezi'ndeki gemilerinin geçiş güvenliğiyle bağlantılı olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.
İran'ın dün ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesi üzerine bölgede tansiyon yükselmişti.
Öte yandan, Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:23 Kaynak: AA
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