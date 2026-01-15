Hindistan, vatandaşlarını İran'dan ayrılmaya çağırdı

YENİ DELHİ, 15 Ocak (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, İran'da an itibarıyla güvenlikle ilgili durumda yaşanan gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etme ve bu ülkeye seyahat etmeme çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin çarşamba günü yayımladığı uyarıda eğitim, iş, dini ziyaret ve turizm amacıyla İran'da bulunanlar da dahil olmak üzere ülkedeki Hindistan vatandaşlarına güvenlik durumuyla ilgili değişiklikler nedeniyle mevcut ticari uçuşlar gibi uygun ulaşım yollarını kullanarak ülkeden ayrılmaları çağrısı yapıldı.

İran'da aralarında çok sayıda öğrencinin de bulunduğu yaklaşık 10.000 Hindistan vatandaşı bulunduğu bildiriliyor. Her yıl Hindistan'ın farklı bölgelerinden binlerce Müslüman, dini ziyaret amacıyla İran'a gidiyor.