Hindistan ve Japonya, Bengal Körfezi'nde ortak tatbikat düzenliyor - Son Dakika
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Hindistan ve Japonya, Bengal Körfezi'nde ortak tatbikat düzenliyor

13.09.2022 23:52
Hindistan ve Japonya, Bengal Körfezi'nde ortak tatbikat düzenliyor

Hindistan ve Japonya donanmaları, Çin'in bölgedeki yükselişi tartışılırken, Hint Okyanusu'nun Bengal Körfezi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştiriyor.

Hindistan ve Japonya donanmaları, Çin'in bölgedeki yükselişi tartışılırken, Hint Okyanusu'nun Bengal Körfezi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştiriyor.

Hindustan Times'te yer alan habere göre, Hindistan Donanması'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 6. Japonya-Hindistan Deniz Tatbikatı (JIMEX 22) 11 Eylül'de başladı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (JMSDF), operasyonel anlayışın geliştirilmesinin hedeflendiği askeri tatbikat için helikopter gemisi Izumo'yu ve füze destroyeri Takanami'yi görevlendirdi.

Hint Donanması da tatbikatta çok amaçlı hayalet firkateyn Sahyadri ve denizaltısavar savaş korvetleri Kadmatt ve Kavaratti'yi konuşlandırdı.

Tatbikata ayrıca Hint Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri Ranvijay, donanma tankeri Jyoti, açık deniz devriye gemisi Sukanya ve denizaltıları, MIG 29K savaş uçağı, uzun menzilli deniz devriye uçağı ve gemi helikopterleri de katıldı.

Japonya'da 2012'de başlayan JIMEX'in, bu yıl 10'uncu yıl dönümü kutlanıyor.

Tatbikat aynı zamanda Hindistan ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümüne denk geliyor.

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Kaynak: AA

Japonya, Bengal, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan ve Japonya, Bengal Körfezi'nde ortak tatbikat düzenliyor - Son Dakika

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