Hindistan ve Orta Asya ülkeleri, Afganistan'a yönelik "ortak çalışma grubu" kuracak - Son Dakika

YENİ Hindistan- Orta Asya Birinci Liderler Zirvesi'ne katılan 5 ülke, Afganistan'daki insani kriz ve Taliban yönetiminin tanınmasıyla ilgili çalışmalar yürütecek "ortak çalışma grubu" oluşturulmasına karar verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin inisiyatifiyle düzenlenen çevrim içi toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov katıldı.

Zirveye ilişkin Associated Press'e konuşan Hintli bir yetkili, Orta Asya ülkeleriyle Afganistan'daki insani kriz ve Taliban yönetiminin uluslararası tanınırlığıyla ilgili çalışmaları ele alacak bir "ortak çalışma grubu" oluşturulması kararına varıldığını belirtti.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, kadın, çocuk ve farklı etnik hakların korunması, "temsili ve kapsayıcı bir hükümet" oluşturulması konularında fikir birliği sağlandığı kaydedildi.

Toplantının açılışında konuşan Modi, bu ülkelerin denize erişimini sağlamak için İran'daki Chabahar Limanı'nı geliştirmek için başka bir ortak çalışma grubu kurmaya da karar verdiklerini ifade etti.

Hindistan, Chabahar Limanı ve çevresindeki demir ve karayollarının geliştirilmesi için 500 milyon dolara kadar yardım sözü vermişti.

Öte yandan Hindistan, Özbekistan'a yolların ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi için 450 milyon dolar kredi verirken 2020'de ise söz konusu 5 ülkeye bir milyar dolarlık kredi verileceğini açıklamıştı.