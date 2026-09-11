Dünyanın en ilginç banka soygunu! Çalışanların yüzüne fırlattı - Son Dakika
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Dünyanın en ilginç banka soygunu! Çalışanların yüzüne fırlattı

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Hindistan'da 28 yaşındaki bir kişi, ATM'den para alarak bankaya dönen çalışanları hedef aldı. Çalışanların yüzüne biber tozu atarak para çantasını alan şüpheli kaçmaya çalıştı. Banka çalışanları ve devriye gezen polis ekipleri peşine düşünce soyguncu paranın tamamıyla yakalandı. Olay anları kameraya yansıdı.

Hindistan'da banka çalışanlarını hedef alan sıra dışı soygun girişimi kısa sürdü. Biber tozuyla çalışanları etkisiz hale getirmeye çalışan şüpheli, para çantasını alarak kaçtı ancak fazla uzaklaşamadı.

ÇALIŞANLARIN YÜZÜNE BİBER TOZU ATTI

Olay, 10 Eylül Perşembe günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Banka görevlileri ve çalışanları, ATM'den para aldıktan sonra şubeye doğru döndü. Bu sırada arkalarından yaklaşan bir kişi, banka çalışanlarının yüzlerine biber tozu attı. Şüpheli, çalışanların yaşadığı kısa süreli şaşkınlıktan yararlanarak para çantasını aldı ve hızla kaçmaya başladı. Olay anları ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Dünyanın en ilginç banka soygunu! Çalışanların yüzüne fırlattı

BANKA ÇALIŞANLARI PEŞİNİ BIRAKMADI

Biber tozlu saldırının ardından banka çalışanları hemen harekete geçti. Şüphelinin kaçmasına izin vermek istemeyen çalışanlar, soyguncunun peşinden koştu. Tam bu sırada bölgede rutin devriye görevi yapan polis memurları yaşanan hareketliliği fark etti. Banka çalışanlarının da takibiyle polis ekipleri şüphelinin peşine düştü. Soygun girişimi böylece kısa sürede kovalamacaya dönüştü.

PARANIN TAMAMIYLA YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi olay yerinden fazla uzaklaşamadan yakaladı. Çalınan paranın tamamı da ele geçirildi. Şüphelinin 28 yaşındaki Suraj Borkar olduğu tespit edildi. Böylece banka çalışanlarının yüzüne biber tozu atarak gerçekleştirdiği soygun girişimi, çalışanların ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sonuçsuz kaldı.

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Son Dakika Hindistan Dünyanın en ilginç banka soygunu! Çalışanların yüzüne fırlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sait turk sait turk:
    Allah,ım birde turuncu giymiş??gözükmesin diye 0 0 Yanıtla
  • Tarkan Ancelli Tarkan Ancelli:
    Toz karabiber atsaymış,Görevliler hapşırmaktan yakalayamazdı.?? 0 0 Yanıtla
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