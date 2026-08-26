Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay: 5 yıldır gölette yaşıyor

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki İkbal Şeyh, sudan çıktığında vücudunda dayanılmaz bir yanma ve ağrı hissettiğini belirterek yaklaşık 5 yıldır gününün büyük bölümünü göletlerde geçiriyor. Suda kaldığında şikayetlerinin hafiflediğini söyleyen İkbal’in, zaman zaman günlerce hatta geceler boyunca sudan çıkmadığı bildirildi.

SUDAN ÇIKINCA DAYANILMAZ BİR YANMA BAŞLIYOR

Murshidabad'ın Beldanga bölgesinde yaşayan İkbal'in ailesi, rahatsızlığına çare bulmak için farklı hastanelere ve geleneksel şifacılara başvurdu. Ancak genç için henüz kesin bir teşhis konulamadı. İkbal'in sudan çıktığında vücudunda yoğun bir yanma hissettiği, yeniden suya girdiğinde ise rahatladığı aktarılıyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İkbal'in vücudunun büyük bölümünü suyun içinde tutarak yemek yediği görülüyor. Çevrede yaşayanların da zaman zaman gölete gelerek ona yiyecek verdiği belirtildi.

DOKTORLAR NADİR HASTALIKTAN ŞÜPHELENİYOR

İkbal'in belirtileri nedeniyle bazı doktorlar eritromelalji adı verilen nadir bir rahatsızlık ihtimali üzerinde duruyor. Bu hastalıkta özellikle eller ve ayaklarda yoğun yanma, sıcaklık ve kızarıklık görülebiliyor; serinletme bazı hastalarda şikayetleri geçici olarak hafifletebiliyor. Ancak İkbal'e eritromelalji tanısı kesin olarak konulmuş değil. Uzmanlar, kesin nedenin kapsamlı tıbbi incelemeler sonucunda belirlenebileceğini belirtiyor.

Daha önce bazı haberlerde aquagenic pruritus ihtimali de gündeme getirildi. Ancak bu durumun tipik olarak suyla temas sonrasında kaşıntı, batma veya yanma oluşturması nedeniyle İkbal'in yaşadığı durumla tam olarak örtüşmediği ve kesin teşhis için tıbbi değerlendirme gerektiği vurgulanıyor.

VİRAL GÖRÜNTÜLER SONRASI MUMBAİ'YE GÖTÜRÜLDÜ

İkbal'in gölette yaşadığını gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla olay geniş kitlelerin dikkatini çekti. Bunun ardından Hindistanlı iş insanı Anant Ambani'nin aileye yardım için devreye girdiği ve İkbal'in uzman tedavisi için Mumbai'ye götürülmesini sağladığı bildirildi. Genç, Sir HN Reliance Foundation Hospital'da kapsamlı tetkiklerden geçiriliyor.

GÖLETTE YAŞAMAK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Uzun süre suda kalan İkbal'in elleri ve ayaklarında derinin beyazlayıp yumuşadığı, ayrıca soğuk algınlığı ve öksürük gibi sorunlar yaşadığı bildirildi. Uzmanlar, uzun süreli su temasının cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak enfeksiyon riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Şu an için en doğru ifade “teşhis konulamayan rahatsızlık”; eritromelalji yalnızca doktorların üzerinde durduğu ihtimallerden biri. Mumbai'deki tetkiklerin ardından hastalığın nedeninin netleşmesi bekleniyor.