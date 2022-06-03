Hindu milliyetçileri Hindistan'da hüküm sürmüş Babürler üzerinden Müslümanları hedef alıyor - Son Dakika
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Hindu milliyetçileri Hindistan'da hüküm sürmüş Babürler üzerinden Müslümanları hedef alıyor

03.06.2022 14:27
Hindu milliyetçileri Hindistan'da hüküm sürmüş Babürler üzerinden Müslümanları hedef alıyor

YENİ Hindistan'da Hindu milliyetçisi grupların 1526-1858 yıllarında Hindistan'da hüküm süren Türk devleti Babür İmparatorluğu üzerinden Müslümanları hedef alması, Müslümanlara yönelik baskı ve nefreti körükleme aracı olarak görülüyor.

YENİ Hindistan'da Hindu milliyetçisi grupların 1526-1858 yıllarında Hindistan'da hüküm süren Türk devleti Babür İmparatorluğu üzerinden Müslümanları hedef alması, Müslümanlara yönelik baskı ve nefreti körükleme aracı olarak görülüyor.

Ülkedeki Hindu milliyetçisi siyasiler ve gruplar, yüzyıllar önce hüküm süren eski Babür Hükümdarı Muhyiddin Muhammed 1. Alemgir Şah'a atfedilen "çarpıtılmış" iddiaları tekrar gündeme getirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, nisanda, Sih dinini kuran on Guru'nun dokuzuncusu olan Guru Tegh Bahadur'un 400'üncü doğum yılında yaptığı konuşmasında 1. Alemgir Şah ve dönemine ait iddiaları yeniden dillendirdi.

Modi, Yeni Delhi'deki Babür döneminden kalma Kızıl Kale'den yaptığı konuşmasında, 1. Alemgir Şah'a atfen "Birçok kafayı kesti, ama inancımızı sarsamadı." ifadesini kullanarak tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hindu milliyetçisi çevreler, 1. Alemgir Şah dönemine atıfta bulunarak "Hindistan'ın Müslüman işgalcilerin lekesinden kurtarılmalı" çağrısında bulunurken bu söylemler Müslümanlara yönelik baskı ve nefreti de körükleme aracı olarak görülüyor.

Öte yandan, tartışmaların odağındaki 1. Alemgir Şah'ın adının verildiği Yeni Delhi'deki bir yol da 2015'te yeniden adlandırılırken bu dönemin etkisini azaltılması için devlete bağlı eğitim kurumlarında müfredatta değişiklilere gidildi.

Hindu milliyetçisi bazı yerel yöneticiler ise iddiaların dozunu artırarak 1. Alemgir Şah'ı, adının tüm halka açık yerlerden silinmesi ve kabrinin ziyarete kapatılması gereken bir "terörist" olarak tanımlıyor.

Müslümanlara karşı nefretin kökeni tarihi iddialara dayandırılıyor

Son dönemlerde Hindistan'da Müslümanlara karşı nefret söylemleri ve şiddet eylemleri tırmanışını sürdürürken Hindu-Müslüman geriliminin kökeni Hint coğrafyasında hüküm sürmüş tarihi liderlere ve devletlere dayandırılıyor.

Hindu gruplar ve bazı Hindu milliyetçisi tarihçiler 1. Alemgir Şah'ı Hint kültürünü yok etmek, ibadethaneleri yıkmak, zorla İslam'ı yaymak ve gayrimüslimlere ağır vergiler getirmekle suçluyor.

Hint tarihi üzerine kitapları milyonlarca lise öğrencisi tarafından okutulan sağcı tarihçi Makkhan Lal, 1. Alemgir Şah'ın eylemlerine yalnızca siyasi motifler atfetmenin "Hindistan'ın şanlı geçmişine ihanet" ile benzer olduğunu iddia etti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) sözcüsü Gopal Krishna Agarwal ise Müslüman liderlerin adını Müslümanları aşağılamak için kullanmadıklarını öne sürerek "Hindistan'ın tarihi, azınlıkları yatıştırmak için manipüle edildi ve çarpıtıldı. Bu yalan ekosistemini ortadan kaldırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihçiler 1. Alemgir Şah'a dair iddiaları reddediyor

1. Alemgir Şah'ı konu alan roman yazan tarihçi Audrey Truschke, Babürler döneminin kasıtlı olarak gündeme getirildiğine işaret ederek, "Bugünün Hindu milliyetçileri için 1. Alemgir Şah, tüm Hint Müslümanlardan nefret etmek için kullanılan bir köpek düdüğüdür." dedi.

Truschke, Babürler dönemine atfedilen iddialara dair "Böyle yaparak Hindu sağı, temel hedeflerinden birini yani Hindistan'ın Müslüman azınlık nüfusunu kötülemeyi ve onlara karşı baskıyı ve şiddeti meşrulaştırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hint tarihinde otorite olarak kabul edilen isimlerden Arizona Üniversitesinde görevli Profesör Richard Eaton ise 1. Alemgir Şah döneminde iddia edildiği gibi binlerce tapınağın yıkılmadığını bu sayının bir elin parmaklarını geçmeyeceğini aksine bu dönemde insanların güvenliği ve dini özgürlüklerinin sağlandığını ifade etti.

Eaton, 1. Alemgir Şah'a dair iddiaların dini değil siyasi gerekçelerle yapıldığına işaret ederek ."(1. Alemgir Şah) Sadece kendi döneminin adamıydı." dedi.

Hindu gruplar, Müslümanlara ait dini yapılarda hak iddia ediyor

Müslümanlara ait dini alanlar ve buralardaki dini yapılar da Hindu-Müslüman geriliminden nasibini alırken bazı Hindu milliyetçisi gruplar, bazı cami ve ibadethanelerde hak iddiasında bulunuyor.

Hinduizm'in en kutsal şehirlerinden biri olan Varanasi'de 17. yüzyıldan kalma bir cami, Hindular ve Müslümanlar arasında gerilimin son halkası olarak öne çıkıyor.

Varanasi'deki bir caminin 1. Alemgir Şah döneminde yıkılan Hindulara ait bir tapınağın üzerine inşa edildiğini savunan Hindu milliyetçileri, iddiayı mahkemeye taşırken henüz kararı açıklanmadı.

Babür İmparatorluğu döneminde 1528-29 yıllarında inşa edilen ve 1992'de aşırı Hindu milliyetçileri tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine Hindu tapınağı yapılmasına karar verilmişti.

Babri Camisi'nin 1992'de yıkılmasından sonra başlayan şiddet olaylarında ise yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindu milliyetçileri Hindistan'da hüküm sürmüş Babürler üzerinden Müslümanları hedef alıyor - Son Dakika

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