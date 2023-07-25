15 Temmuz programı esnasında aniden yere yığılmıştı! AK Partili belediye başkanı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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15 Temmuz programı esnasında aniden yere yığılmıştı! AK Partili belediye başkanı yaşamını yitirdi

25.07.2023 11:51

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan AK Partili Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, yaşamını yitirdi.

Erzurum'un Hınıs ilçe meydanında 15 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve kafasını mermere çarpan 45 yaşındaki Eren, askeri helikopterle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

BAŞKAN SEKMEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Sekmen, mesajında, "Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da konuşma yaparken kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

Siyasetçiler, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar da sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel 15 Temmuz programı esnasında aniden yere yığılmıştı! AK Partili belediye başkanı yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz programı esnasında aniden yere yığılmıştı! AK Partili belediye başkanı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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