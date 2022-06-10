Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri Kerkük'te protesto edildi - Son Dakika
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Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri Kerkük'te protesto edildi

10.06.2022 21:25

Irak'ın Kerkük kentinde din adamlarının da aralarında yer aldığı onlarca kişi Hindistan'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkililerini protesto etti.

Irak'ın Kerkük kentinde din adamlarının da aralarında yer aldığı onlarca kişi Hindistan'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkililerini protesto etti.

Kerküklü onlarca kişi, Büyük Nur Camisi'nde kılınan akşam namazı sonrası bir araya geldi. Kerkük Sünni Vakfı Sözcüsü Mustafa et-Tayyar, burada yaptığı açıklamada, Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelerin tüm İslam dünyasının tepkisine yol açtığını aktaran Tayyar, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tayyar, İslam dininin dünyaya gönderilen barış dini ve Hazreti Muhammed'in de bir barış elçisi olduğuna dikkati çekti.

Büyük Nur Camisi imam hatibi Ahmed Hurşid de İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin ifadelerin bir devletin üst düzey yetkililerine yakışmadığını belirterek "Barış dini hakkında bilgisi olmayan bu insanları İslam dinini yakından tanımaya davet ediyorum." dedi.

Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, 1 Haziran'da İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, Sharma'nın görevine son verildiği ve Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle dün Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri Kerkük'te protesto edildi
Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri Kerkük'te protesto edildi
Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri Kerkük'te protesto edildi
Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri Kerkük'te protesto edildi
Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri Kerkük'te protesto edildi

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İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri Kerkük'te protesto edildi - Son Dakika

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