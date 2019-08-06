Hiroşima'da atom bombasının simgesi: 3 yaşında bisikletiyle gömülen Shin'in hikayesi
1 saat önce
ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombası bütün şehri yıktı. Saldırıda 3 yaşında ölen Shinichi'nin bisikleti o dönemin simgeleri arasında. Acı hatırası olan bisiklet bugün Hiroşima Barış Anıt Müzesi'nde sergileniyor.
Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD) İkicni Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya attığı atom bombası bütün şehri yıktı. Saldırıda 3 yaşında ölen Shinichi'nin bisikleti o dönemin simgeleri arasında. Acı hatırası olan bisiklet bugün Hiroşima Barış Anıt Müzesi'nde sergileniyor.
Felaketten geriye kalanların sergilendiği müzede en duygusal anın yaşandığı nokta burası. Bisikleti görenler gözyaşlarına hakim olamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:39
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