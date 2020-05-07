Hırsızın, anahtarı üstünde bırakılan otomobili saniyeler içerisinde çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

Hırsızın, anahtarı üstünde bırakılan otomobili saniyeler içerisinde çaldığı anlar kamerada

Anahtarını otomobilinde bırakıp markete girmenin bedelini pahalıya ödedi

İSTANBUL - Ümraniye'de anahtarını otomobilde bırakarak markete giren bir vatandaş, saniyeler içerisinde hırsızlık şoku yaşadı. Park halindeki otomobilin yanına yanaşan bir araçtan inen şahıs, kaşla göz arasında otomobili çalarak hızla uzaklaştı. Kaldırımı süpüren market çalışanı, otomobilin çalındığını ancak şahıslar kaçınca fark edebildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Tantavi Mahallesi Estergon Caddesi üzerinde dün gerçekleşen olayda, inşaat sektöründe çalışan Özkan Yılmaz otomobilini evinin yakınında olan ve her zaman geldiği bir marketin önüne park ederek marketten içeri girdi. Yılmaz, markete her zaman geldiği ve kısa süreli işi olduğu için anahtarını otomobilin kontağında bırakarak markete girdi. Bu durumu fırsat bilen şahıslar ise araçlarıyla park halindeki otomobilin yanına geldi. Araçtan inen bir şahıs, park halindeki otomobili saniyeler içerisinde çalarak hızla uzaklaştı. Soğukkanlı hırsız, kaşla göz arasında otomobili çalarken, kaldırımı süpüren market görevlisi bile olayı fark edemedi. Şahıslar, çaldıkları otomobil ile beraber kaçtıktan sonra market çalışanı durumu fark edip Yılmaz'a haber verdi. Hırsızlık mağdur olan Özkan Yılmaz, otomobilinin bulunması için polise başvurdu.

Özkan Yılmaz, "İftardan yaklaşık 15 dakika sonra aracımla markete geldim. Sürekli geldiğim market burası. Günde 2-3 defa uğruyoruz ailecek. İçecek almak için durdum. Hemen alıp çıkacaktım. Marketin de boş olduğunu gördüm. Herhangi bir güvenlik tedbiri alma gereksinimi duymadım. Aracın anahtarı arabanın üstündeydi. Araçtan indim. Markete girdim. Daha alacağım şeyin yerine ulaşmadan arabanın sesini duydum giderken. Çıkamadım zaten marketten, dondum kaldım. Çok enteresan bir olaydı. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Aracın kendisini takip ettiğini fark etmediğini söyleyen Yılmaz, "Durduğumda arkama yanaştıklarını gördüm. Fakat lüks bir araçtı, o tarz bir şey beklemedim. Polislerden o aracın da çalıntı olduğunu öğrendik. Gerekli yerlere şikayetlerimizi ilettik. Şu anda haber bekliyoruz" diye konuştu.

Hırsızların, çalışır halde bırakılan otomobili saniyeler içerisinde çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaş, otomobilini park ediyor ve bırakarak markete giriyor. Otomobilin yanına yanaşan bir araçtan inen şahıs, otomobili çalarak kaçıyor.