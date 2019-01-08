Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Vatandaşı Susuz Bıraktı

Hırsızlar Vatandaşı Susuz Bıraktı

1 saat önce

Kamu malının zarara uğratılmasının yanı sıra vatandaşların susuz kalmasına sebebiyet veren bir hırsızlık olayı da Sarıgöl'de yaşandı.

Hırsızlar Vatandaşı Susuz Bıraktı, System.String[]

Alaşehir'in Killik Mahallesi'nin ardından Sarıgöl'ün Özpınar Mahallesi'ndeki sondaj binasından da elektrik kablolarının çalınması vatandaşları susuz bıraktı.

Manisa'da yaşanan sondaj binalarındaki hırsızlık olayı Sarıgöl ilçesinde tekrarlandı. Alaşehir ilçesindeki olayın üstünden iki gün geçmesinin ardından Sarıgöl'ün Özpınar Mahallesi'nde bulunan sondaj binasında da elektrik kabloları kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından kesilerek çalındı. Yaşanan olay kamu malının zarara uğratılmasının yanı sıra vatandaşların da susuz kalmasına sebebiyet verdi. MASKİ ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi sonrasında gerçekleştirilen tamirat çalışması ile birlikte mahalleye su verilmeye başlandı.

"Allah'tan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ var"

Özpınar Mahalle Muhtarı Ersoy Erdoğan, "Köyümüze su temin edilen bir kaynakta yaşanan bu hırsızlık olayı bizi çok üzdü. Allah'tan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ var ki sıkıntımız kısa bir sürede giderildi. Umarız bir daha böyle olaylar yaşanmaz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:52 Kaynak: Bültenler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sarıgöl, Güncel
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