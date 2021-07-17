Hırsızlığın böylesi görülmedi! "Amca üzerinde pislik var" diyerek yaşlı adamın, 40 bin liralık altınları çaldılar - Son Dakika

Hırsızlığın böylesi görülmedi! "Amca üzerinde pislik var" diyerek yaşlı adamın, 40 bin liralık altınları çaldılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Sokakta yürüyen yaşlı bir şahsın ceketine çamur atan 2 şahıs, yeleği temizleme bahanesiyle, talihsiz adamın üzerindeki 2 Cumhuriyet altını ve bir miktar nakit parayı çaldı. Parayı alan şahıslar kısa süre içinde yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızların yeni uyguladığı yöntem pes dedirtti. Daha önce benzeri görülememiş şekilde hırsızlık yapan şahıslar, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. "AMCA YELEĞİN KİRLENMİŞ" 7 Haziran günü İzmit'te meydana gelen olayda sokakta yürüyen yaşlı bir şahsa arkadaşından pislik atan 2 kişi, "Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek temizlemek için yanına yaklaştı. Yeleğini temizleme bahanesiyle yaşlı şahsın üzerinde bulunan yaklaşık 40 bin TL değerindeki 12 Cumhuriyet altını bin 300 TL ve 100 dolar nakit parasını çalan iki şahıs hızla gözden kayboldu. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Olayın ardından yaşlı şahsın şikayeti neticesinde çalışma başlatan polis ekipleri, yankesicilik olayını gerçekleştiren L.K. ve T.T. adlı iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yankesicilik şüphelisi 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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