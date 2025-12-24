Hatay'ın Defne ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada yakalanan hapis cezası ile aranan 1 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle başkasına ait malvarlığı değerlerini ele geçirilmesi hırsızlığı suçundan 2 Yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.D. adlı şahıs Defne ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hırsızlık İşleminden Aranan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
