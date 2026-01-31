Hırsızlık suçlusu Gölpazarı\'nda yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Softalar köyünde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında takibi sürdürülen Sinan D. isimli şahıs, gerçekleştirilen kimlik kontrolünde yakalandı. Yapılan sorgulamada, şahsın Gölpazarı İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 2024/1304 karar numarasıyla hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ve UYAP yakalama kaydının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, Gölpazarı Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan işlemlerinin ardından Bilecik Kapalı M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK