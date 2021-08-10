HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ OTOBÜSTE YAKALANDI - Son Dakika

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca aranan hırsızlık şüphelisi, Bursa'nın İnegöl ilçesi şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yakalandı.

İstanbul'da bir iş yerinin hırsızlık şüphelisi olarak aranan Hamza S. (28), şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Şüphelinin otobüste olduğu bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolu üzerinde teyakkuza geçti. Bursa'dan Ankara yönüne giden otobüs, İnegöl girişinde durduruldu. Durdurulan otobüsteki şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.