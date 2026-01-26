Kocaeli'de 14 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan M.S'yi İzmit'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlık ve Dolandırıcılıktan Firari Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?