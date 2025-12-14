Büyükçekmece ve Esenyurt\'un korkulu rüyası suç makinesi kadın yakalandı

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta çok sayıda hırsızlık olayına karışan kadın şüpheli, güvenlik kameralarına yakalanınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, hastaneden lokantaya, marketten telefon bayisine kadar ne bulduysa çaldığı ortaya çıktı.

HASTANEYE MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ

9 Ağustos'ta Büyükçekmece'deki özel bir hastaneye müşteri gibi giren kadın, bir görevliye ait 10 bin lira ve çantayı alarak kayıplara karıştı.

ALTIN VE PARALARI ALIP UZAKLAŞTI

Şüpheli, 11 Aralık'ta ise bir lokantaya girerek sandalyede asılı duran, içinde 55 bin lira değerinde altın ve 20 bin lira nakit para bulunan çantayı çaldı.

KAMERALAR ELE VERDİ

Art arda yaşanan hırsızlıkların ardından polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Semra H.B. (37) olduğu belirlendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Yakalanan şüphelinin; İşyerinden ve kurumdan hırsızlık, Açıktan hırsızlık, Kasten yaralama, hakaret, tehdit, göçmen kaçakçılığı, çocuğun kaçırılması ve alıkonulmasıgibi çok sayıda suçtan sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi.

MARKET VE TELEFON BAYİSİNİ DE SOYMUŞ

Polis incelemesinde, şüphelinin Esenyurt'ta bir zincir marketten 2 bin 400 liralık ürün, bir telefon bayisinden ise 750 lira değerinde hoparlör çaldığı da ortaya çıktı. Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

SİLİVRİ'DE YAKALANDI

Polis ekipleri, Silivri'deki adresine düzenlenen operasyonla Semra H.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.