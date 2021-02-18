Hırsızlık yaptıkları evdeki sabunun aynısı üzerlerinden çıkan iki şüpheli yakayı ele verdi - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Mahallesi'nde bir eve giren 2 kişi, çevredekiler tarafından fark edilince kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen jandarmaya ekipleri, plakası tespit edilen şüphelilerin olduğu aracı Oluklu Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan kontrolde araçtakilerin açık cezaevinden izinli çıkan İ.E. ile arkadaşı H.T. olduğu belirlendi.

Üzerlerinde sadece sabun bulundu

Araçta ve şüphelilerin üst aramasında yalnızca bir sabun bulundu. Zanlıların fark edildiği eve giden ekipler, içerideki elektronik eşyanın dışarıya çıkarıldığını gördü.

Ayrıca, şüphelinin üzerinden çıkan sabunun aynısından bu evde de olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.E. ve H.T'nin jandarmadaki işlemleri sırasında olaydan bir gün önce aynı mahalledeki başka bir evden de hırsızlık yaptıkları anlaşıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.