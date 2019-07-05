Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısını yakalamak için 120 saat görüntü izlediler
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızlık zanlısını yakalamak için 120 saat görüntü izlediler

20 dakika önce

Erzincan'da çaldığı otomobili kaza yapınca bırakıp kaçan ve poliste yaklaşık 30 suçtan kaydı bulunan zanlı, ekiplerin 120 saatlik Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ile güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sayesinde yakalandı.

Hırsızlık zanlısını yakalamak için 120 saat görüntü izlediler, System.String[]
Erzincan'da çaldığı otomobili kaza yapınca bırakıp kaçan ve poliste yaklaşık 30 suçtan kaydı bulunan zanlı, ekiplerin 120 saatlik Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ile güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sayesinde yakalandı.
Kentte Mehmet Yeşilbaş'a ait 24 AP 532 plakalı otomobilin kent merkezindeki Başbağlar Mahallesi'nde evinin önünde park halindeyken 20 Mayıs'ta bir kişi tarafından çalınması ve Çarşı Mahallesi'nde devrilmiş olarak bulunmasının ardından Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında polisler, aracı çalan kişiyi saptamak için otomobilin geçtiği tespit edilen güzergahta yer alan MOBESE ve güvenlik kameralarına ait 120 saatlik görüntüleri inceledi.
İncelenen görüntüler ve tanıkların ifadelerinden yola çıkılarak Şahin A. (29) olduğu belirlenen zanlı, il merkezindeki evinin yakınında polislerce yakalandı.
Gözaltına alınan Şahin A'nın poliste "otodan hırsızlık", "kasten yaralama" ve "tehdit" gibi yaklaşık 30 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Polisteki ifadesinde aracı çocuğunu görmek için Sivas'a gitmek amacıyla çaldığını öne süren zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "hırsızlık" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Çarşı Mahallesi, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi! Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı Son Dakika! Savcılık, Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi Melih Gökçek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine göndermede bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısını yakalamak için 120 saat görüntü izlediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]