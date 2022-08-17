Hırvatistan'da Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş gözlendi - Son Dakika
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Hırvatistan'da Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş gözlendi

17.08.2022 19:35
Hırvatistan'da Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş gözlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş yaşandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş yaşandı.

Slovenya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan geçen Sava Nehri'nin Zagreb'deki su seviyesinde, yüksek sıcaklık ve kuraklığa bağlı düşüş gözlendi.

Hırvatistan Hidrometeoroloji Enstitüsünden (DHMZ) Oliver Rajkovic, bölgenin, kuraklığın en fazla tehdit ettiği yerler arasında olduğunu ifade etti.

Rajkovic, "Şu an yaşanan kuraklık, 2003 ve 2012'deki kuraklıklar göz önüne aldığında çok daha etkili. Son 4 aydaki veriler bize 'ciddi bir yağış' olmadığını gösteriyor. Sava'nın Zagreb yakınlarındaki debisi saniyede 70 metreküpün biraz üzerinde. Bu bir aydır ciddi bir kuraklık yaşandığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Öte yandan Hırvatistan, son aylarda ülkede sıcaklığın artmasına bağlı orman yangınları ile de mücadele ediyor.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'da Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş gözlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'da Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş gözlendi - Son Dakika
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