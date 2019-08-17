Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında bir uçak otoyola acil iniş yaptı
1 saat önce
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında, bir kadın ve pilotluk eğitmeninin bulunduğu tek motorlu uçak otoyola acil iniş yaptı.
Hırvatistan
'ın başkenti Zagreb
yakınlarında, bir kadın ve pilotluk eğitmeninin bulunduğu tek motorlu uçak otoyola acil iniş yaptı. Olayda yaralanan olmazken, otoyoldaki şoförler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:57
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