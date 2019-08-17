Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında bir uçak otoyola acil iniş yaptı
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında bir uçak otoyola acil iniş yaptı

1 saat önce

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında, bir kadın ve pilotluk eğitmeninin bulunduğu tek motorlu uçak otoyola acil iniş yaptı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında, bir kadın ve pilotluk eğitmeninin bulunduğu tek motorlu uçak otoyola acil iniş yaptı. Olayda yaralanan olmazken, otoyoldaki şoförler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Hırvatistan, Zagreb, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:57 
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