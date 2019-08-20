Hisarcık'ta konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmaları hızlandı
2 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ilk abonenin gazının açılmasının ardından ilçedeki mevcut konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmalarının hızlandığı bildirildi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
'nın Hisarcık
ilçesinde ilk abonenin gazının açılmasının ardından ilçedeki mevcut konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmalarının hızlandığı bildirildi.
İlçede doğalgaz dönüşüm çalışmaları için 6 firma faaliyet gösterirken, firma yetkilileri konutlarda daire başı doğalgaz dönüşüm maliyetinin 7-10 bin TL arasında değiştiğini ifade ettiler.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan
, gerek vatandaşların konforu gerekse çevre sağlığı açısından ideal yakıt olan doğalgazın ilçenin daha fazla noktasına ulaşmasına yönelik gayretleri için Çinigaz yetkililerine teşekkür etti.(MA-EFE) - KÜTAHYA
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