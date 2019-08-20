Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmaları hızlandı
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Hisarcık'ta konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmaları hızlandı

2 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ilk abonenin gazının açılmasının ardından ilçedeki mevcut konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmalarının hızlandığı bildirildi.

Hisarcık'ta konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmaları hızlandı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ilk abonenin gazının açılmasının ardından ilçedeki mevcut konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmalarının hızlandığı bildirildi.

İlçede doğalgaz dönüşüm çalışmaları için 6 firma faaliyet gösterirken, firma yetkilileri konutlarda daire başı doğalgaz dönüşüm maliyetinin 7-10 bin TL arasında değiştiğini ifade ettiler.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gerek vatandaşların konforu gerekse çevre sağlığı açısından ideal yakıt olan doğalgazın ilçenin daha fazla noktasına ulaşmasına yönelik gayretleri için Çinigaz yetkililerine teşekkür etti.(MA-EFE) - KÜTAHYA
Hisarcık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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