Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Veli ve Öğrencilere 'Mahremiyet' Konulu Seminer

Hisarcık'ta Veli ve Öğrencilere 'Mahremiyet' Konulu Seminer

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulunda Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından veli ve öğrencilere 'Mahremiyet' konulu seminer verildiği bildirildi.

Hisarcık'ta Veli ve Öğrencilere 'Mahremiyet' Konulu Seminer, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulunda Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından veli ve öğrencilere 'Mahremiyet' konulu seminer verildiği bildirildi.

Sosyal Hizmetler görevlisi Öğretmen Büşra Kartal "Mahremiyet" konulu seminerde öğrenci ve ailelerine kendilerini rahatsız eden bir durum karşısında neler yapılması gerektiğini, alınabilecek önlemler ve mahremiyet kuralları konusunda açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda artan istismar vakalarının, küçük yaşlarda ailede alınması gereken mahremiyet eğitiminin eksikliğinden kaynaklandığını belirten yetkililer, verilen eğitimlerle bu konuda ebeveynlerin bilinçlenmesini, olası istismara yol açacak sebepleri önceden görüp tedbirini almalarını sağlamayı amaçladıklarını belirttiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

Dereköy, Kütahya, Hisarcık, Güncel
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