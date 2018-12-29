Son Dakika Haberleri: Hisarcıklı 62 Yaşındaki Kadın, Mekke'de Hayatını Kaybetti

Hisarcıklı 62 Yaşındaki Kadın, Mekke'de Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara giden Havva Öztürk isimli kadının Mekke'de hayatını kaybetti.

Hisarcıklı 62 Yaşındaki Kadın, Mekke'de Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara giden Havva Öztürk isimli kadının Mekke'de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce umre ziyaretini yerine getirmek için kutsal topraklara giden 62 yaşındaki Havva Öztürk, Mekke'deki bir camide sabah namazını kıldıktan sonra Kabe yakınında aniden fenalaştı. Yanında bulunan yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Öztürk'ün kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi ve yakınlarıyla umre ziyaretini gerçekleştiren Havva Öztürk, Mekke'de defnedildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:02 Kaynak: İHA

Kütahya, Havva Öztürk, Mekke, 3. Sayfa
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