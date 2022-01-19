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Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle açılış öncesi lansmanı yapıldı - Son Dakika

Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle açılış öncesi lansmanı yapıldı

19.01.2022 23:00

Kağıthane'de bin 500 yıllık tarihi eserleri içerisinde barındıran Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yeniden kapılarını açacağı 1 Şubat öncesi lansman programı yapıldı.

Kağıthane'de bin 500 yıllık tarihi eserleri içerisinde barındıran Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yeniden kapılarını açacağı 1 Şubat öncesi lansman programı yapıldı.

Kağıthane'de Nejat Çuhadaroğlu'nun ev sahipliğinde bin 500 yıllık tarihi eserlere sahip Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle lansmanı yapıldı. İlk olarak 2013 yılında kurulan Hisart Canlı Tarih Müzesi korona virüs pandemisi nedeniyle 2 senedir kapalı kalmıştı. Kapalı kaldığı süre boyunca restore edilen eserleriyle müze, 1 Şubat'ta kapılarını resmen açmış olacak. Programda ayrıca Hisart Canlı Tarih Müzesi kültür yayınlarının ikincisi ve kendi kategorisinde en kapsamlı eser olan "Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922" kitabının lansmanı da gerçekleştirildi. Lansman programına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu katıldı. Çuhadaroğlu, katılımlarından dolayı Başkan Yıldız ve Başkan Öztekin'e hem plaket takdim etti hem de "Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922" kitabını hediye etti.

"NEJAT ÇUHADAROĞLU'NUN YAPTIKLARI BU TOPRAĞIN ÜRETTİĞİ DEĞERLERİN NE BÜYÜKLÜKTE OLDUĞUNU BİZE GÖSTERİYOR"

Gençlerin Hisart Müzesi'ne getirilerek gelecek kadar geçmişi de öğrenmesi gerektiğini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Nejat beyin yıllardır büyük bir emekle oluşturduğu yüzlerce koleksiyondan müteşekkil bu müze yeniden zenginleşmiş haliyle kültür ve medeniyet dünyamıza kazandırılmış oluyor. Nejat Çuhadaroğlu beyin yaptıkları bu toprağın ürettiği değerlerin ne büyüklükte olduğunu bize gösteriyor. Biz kendimizden başlayarak Beyoğlu'ndaki Kağıthane'deki gençlerimizi bu müzeye getirelim. Onlar geriye doğru yaslansınlar, bugüne bassınlar ve geleceğe baksınlar istiyoruz. Gençlerimiz Malazgirt'i, Çanakkale'yi, Milli Mücadele'yi bilecekler ama aynı zamanda inovasyonu, yapay zekayı ve internet teknolojilerinin son aşamasını da öğrenecekler" diye konuştu.

"GEZİCİ TARİH TIRLARIYLA ÇOCUKLARIMIZDA MERAK UYANDIRABİLİRİZ"

Hisart Canlı Tarih Müzesi'ndeki eserlerin birbirinden kıymetli olduğunu belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımız bir şekilde bu müzeye ziyarete gelir. Ama onlara merak duygusu uyandırmamız lazım. Belki de gezici tırlar yapabiliriz. O tırlar okullarımızı ziyaret eder. Orada bir bölümünü gösterebiliriz. Sonrasında hepsini görmek için Canlı Tarih Müzesi'ni çocuklar ziyaret edebilir. Çok değerli eserler var. Tarih şuuruyla gelen bir milletiz. Burada bin 500 yıllık eserler var. Her birisi birbirinden çok değerli. Aslında insanlığın varoluşunun da burada anlatıldığını görmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU MÜZEDE DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN ÇOK ESER VAR"

Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin kendi tarzında dünyada ilk ve tek olduğunu söyleyen müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, "Bu müze 2014 senesinde ilk kez açıldı. Bu müze bin 500 senelik bir tarihi içeren savaşları, olayları anlatan bir müze. Kendi tarzında dünyada ilk ve tek olan bir müze. Sebebi de teşhir tanzimdeki oluşturduğu farkındalık. Bu müzede dünyada eşi benzeri olmayan çok eser var. Yaklaşık 2 senedir pandemiden dolayı müzemiz kapalıydı. Şubat ayı başında tekrar ziyaretçilere açılacak. Pandemi dönemini biz avantaja çevirdik. 2 sene boyunca müzemizi yeniledik" şeklinde konuştu.

Hisart Canlı Tarih Müzesi, Çuhadaroğlu Şirketler Grubu'nun İstanbul Çağlayan'daki binasının restore edilmesi sonrasında Mayıs 2014'de açıldı. Toplam 6 kattan oluşan 2 bin metrekarelik sergi alanında ve on binlerce eserin sergilendiği müze, dünyada eşi benzeri olmayan eserlerin yanı sıra bilhassa Osmanlı Padişahlarının kişisel eşyalarına da ev sahipliği yapıyor. Bin 500 yıllık tarihi kapsayan Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde Roma imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyetlere ve savaşlara ait askeri ve etnografik eserleri sergileniyor.

Sahip olduğu koleksiyonları zaman zaman yurt içinde farklı lokasyonlarda sergilemek suretiyle, bilhassa gençlerin tarih bilincini arttırmak gayesinde olan Hisart Canlı Tarih Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel mirasa ve sanat dünyasına katkıda bulunanlara verilen en prestijli ve değeri en yüksek ödül olan "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 Özel Ödülü"nün de sahibi.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle açılış öncesi lansmanı yapıldı
Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle açılış öncesi lansmanı yapıldı
Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle açılış öncesi lansmanı yapıldı
Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle açılış öncesi lansmanı yapıldı
Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle açılış öncesi lansmanı yapıldı

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Nejat Çuhadaroğlu, Kağıthane, Beyoğlu, Müze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle açılış öncesi lansmanı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle açılış öncesi lansmanı yapıldı - Son Dakika
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