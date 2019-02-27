Hitit Üniversitesinin Yükselişi Mutluluk Verici"

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca (ÜNİAR) her yıl hazırlanan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) 2019 Raporu'nda yükselişlerini sürdürmenin mutluluk verici olduğunu bildirdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca (ÜNİAR) her yıl hazırlanan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) 2019 Raporu'nda yükselişlerini sürdürmenin mutluluk verici olduğunu bildirdi.



Alkan, yaptığı yazılı açıklamada, DÜS 2019 Raporunda Hitit Üniversitesinin 116 devlet üniversitesi arasında 73'üncü sırada, 2006 yılından sonra kurulan 63 üniversite içinde de 28'inci sırada yer alarak, bir önceki yıla göre sıralamadaki yerini yükseltiğini kaydetti.



Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tüm ilahiyat fakülteleri arasında 2'nci, Fen Edebiyat Fakültesinin de 12'nci sırada yer alarak önemli bir başarı elde ettiklerini aktaran Alkan, üniversitenin başarı puanının artırmasına katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkan Adayının YSK'ya Yaptığı İtiraz Reddedildi

Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor

Son Dakika! Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti

Rüzgar Bebeğin Velayetinin Uyuşturucu Bağımlısı Anne ve Babaya Verilmesiyle İlgili Anneanne İlk Kez Konuştu