Son Dakika Haberleri: Hitit Üniversitesinin Yükselişi Mutluluk Verici"

Hitit Üniversitesinin Yükselişi Mutluluk Verici"

2 saat önce

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca (ÜNİAR) her yıl hazırlanan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) 2019 Raporu'nda yükselişlerini sürdürmenin mutluluk verici olduğunu bildirdi.

Hitit Üniversitesinin Yükselişi Mutluluk Verici
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca (ÜNİAR) her yıl hazırlanan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) 2019 Raporu'nda yükselişlerini sürdürmenin mutluluk verici olduğunu bildirdi.

Alkan, yaptığı yazılı açıklamada, DÜS 2019 Raporunda Hitit Üniversitesinin 116 devlet üniversitesi arasında 73'üncü sırada, 2006 yılından sonra kurulan 63 üniversite içinde de 28'inci sırada yer alarak, bir önceki yıla göre sıralamadaki yerini yükseltiğini kaydetti.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tüm ilahiyat fakülteleri arasında 2'nci, Fen Edebiyat Fakültesinin de 12'nci sırada yer alarak önemli bir başarı elde ettiklerini aktaran Alkan, üniversitenin başarı puanının artırmasına katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:54 Kaynak: AA

Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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