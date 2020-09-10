Hizan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek göreve başladı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu Kaymakamlığı'ndan Bitlis'in Hizan Kaymakamlığına atanan Muhammed İkbal Yelek, görevine başladı.

Yelek, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının tensibiyle atandığı ilçede yeni görevine başladığını söyledi.

İlçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yelek, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağım. Tüm mesai arkadaşlarımla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarıyla karşılıklı iş birliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir ilçe olması yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim."