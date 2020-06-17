Hizan Kaymakamı Köleoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Kültür ve Bahçelievler mahallelerinde sosyal mesafe kurallarına uyularak ziyaretler gerçekleştiren Köleoğlu, vatandaşın problemlerini çözmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Köleoğlu, "Vatandaşımızın problemini çözmek en önemli görevimiz. Evlerinizde rahat değilseniz devletin temsilcileri olan bizler görevimizi iyi yapmıyoruz demektir. Sorunlarınızın çözümü için kanunlar çerçevesinde devletimizin her türlü imkanını seferber edeceğimizden şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Köleoğlu'na, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.