Hızar\'dan Avrupa\'daki Irkçılığa Tepki

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupa'da son dönemde artış gösteren ırkçı söylemler, İslamofobi ve göçmenlere yönelik baskıcı uygulamalara tepki göstererek, "Adaletin din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın herkes için eşit ilenmesi gerekiyor" dedi.

AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, özellikle Hollanda'da iki Müslüman kadına yönelik polis müdahalesinin yalnızca Müslümanları değil, Avrupa'daki tüm vicdan sahibi kesimleri derinden yaraladığını belirterek, bu olayın insan hakları, hukuk devleti ve demokratik değerlerle asla bağdaşmadığını vurguladı.

Hızar açıklamasında, "Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı artık münferit olaylar olmaktan çıkmış, sistematik bir tehdit haline gelmiştir. Güvenlik güçlerinin kimlik, inanç ve köken üzerinden hareket etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Adaletin; din, dil, ırk ya da kimlik ayrımı yapılmaksızın herkes için eşit şekilde işlemesi gerektiğine dikkat çeken Ali Hızar, Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk ve Müslüman'ın, yaşadıkları ülkelerde ötekileştirilmeden, baskı görmeden ve korku iklimine mahküm edilmeden yaşama hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmanın, haksızlığı normalleştirmek anlamına geleceğini vurgulayan Hızar, demokratik, hukuki ve barışçıl yollarla güçlü tepkilerin ortaya konulmasının hem bir hak hem de bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Toplumsal dayanışma ve birlik ruhunun bu süreçte hayati öneme sahip olduğunu belirten Hızar, aşırı milliyetçi ve ırkçı saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını, Avrupa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumların huzur, adalet ve eşitlik içinde yaşama haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. - KAYSERİ