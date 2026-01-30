Hızar'dan Avrupa'daki Irkçılığa Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hızar'dan Avrupa'daki Irkçılığa Tepki

Hızar\'dan Avrupa\'daki Irkçılığa Tepki
30.01.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKİB Başkanı Hızar, Avrupa'da artan ırkçılık ve İslamofobiye karşı adalet çağrısında bulundu.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupa'da son dönemde artış gösteren ırkçı söylemler, İslamofobi ve göçmenlere yönelik baskıcı uygulamalara tepki göstererek, "Adaletin din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın herkes için eşit ilenmesi gerekiyor" dedi.

AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, özellikle Hollanda'da iki Müslüman kadına yönelik polis müdahalesinin yalnızca Müslümanları değil, Avrupa'daki tüm vicdan sahibi kesimleri derinden yaraladığını belirterek, bu olayın insan hakları, hukuk devleti ve demokratik değerlerle asla bağdaşmadığını vurguladı.

Hızar açıklamasında, "Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı artık münferit olaylar olmaktan çıkmış, sistematik bir tehdit haline gelmiştir. Güvenlik güçlerinin kimlik, inanç ve köken üzerinden hareket etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Adaletin; din, dil, ırk ya da kimlik ayrımı yapılmaksızın herkes için eşit şekilde işlemesi gerektiğine dikkat çeken Ali Hızar, Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk ve Müslüman'ın, yaşadıkları ülkelerde ötekileştirilmeden, baskı görmeden ve korku iklimine mahküm edilmeden yaşama hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmanın, haksızlığı normalleştirmek anlamına geleceğini vurgulayan Hızar, demokratik, hukuki ve barışçıl yollarla güçlü tepkilerin ortaya konulmasının hem bir hak hem de bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Toplumsal dayanışma ve birlik ruhunun bu süreçte hayati öneme sahip olduğunu belirten Hızar, aşırı milliyetçi ve ırkçı saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını, Avrupa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumların huzur, adalet ve eşitlik içinde yaşama haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Göçmenler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hızar'dan Avrupa'daki Irkçılığa Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:10:03. #7.11#
SON DAKİKA: Hızar'dan Avrupa'daki Irkçılığa Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.