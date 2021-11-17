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Hızlı davranan jandarma silahlı kavganın önüne geçti - Son Dakika

Hızlı davranan jandarma silahlı kavganın önüne geçti

17.11.2021 09:27
Hızlı davranan jandarma silahlı kavganın önüne geçti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki sürücünün araçtan inerek birbirlerine bıçak ve silahla saldırmak üzere olduklarını fark eden Jandarma Komutanlığına bağlı Akhisar Hızır-1 Timi olaya müdahale ederek olası bir cinayet ve ya yaralanmanın önüne geçti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki sürücünün araçtan inerek birbirlerine bıçak ve silahla saldırmak üzere olduklarını fark eden Jandarma Komutanlığına bağlı Akhisar Hızır-1 Timi olaya müdahale ederek olası bir cinayet ve ya yaralanmanın önüne geçti.

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesi Gölmarmara - Akhisar karayolu Saraçlı yol ayrımı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol ayrımında denetim yapan Jandarma Komutanlığına bağlı Akhisar Hızır - 1 Timi, denetim noktasının gerisinde iki araç sürücüsünün araçlarından indiğini ve birbirlerine bıçak ve silahla saldırmak üzere olduklarını fark etti. Y.A. isimli şahsın elindeki silahı İ.Ç.'ye, İ.Ç.'nin de elindeki bıçağı Y.A.'ya doğrulttuğu kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri hızlı bir manevrayla her bıçak ve silahı da alarak tarafları etkisiz hale getirdi.

Olayda kullanılan bıçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen silaha el konulurken her Y.A. ve İ.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yaşanan olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MANİSA

Jandarma, Tragger, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hızlı davranan jandarma silahlı kavganın önüne geçti - Son Dakika


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