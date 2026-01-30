Hizmet Üretici Fiyatları Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının aralıkta yılık yüzde 35,11, aylık yüzde 0,78 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,78 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,46, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 34,32, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,21, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 40,33, idari ve destek hizmetlerde yüzde 37,92 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,23 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,77 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,05 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,20 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,25 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,59 artış gerçekleşti.