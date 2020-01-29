'Hizmetçiler' geliyor! - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Hizmetçiler' geliyor! - Son Dakika Magazin

'Hizmetçiler' geliyor!

6 saat önce

Başrollerini Deniz Baysal, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı "Hizmetçiler", İstanbul'da lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin ev sahipleriyle ilişkilerini ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları ekrana taşıyacak.

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Başrollerini Deniz Baysal, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı "Hizmetçiler", İstanbul'da lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin ev sahipleriyle ilişkilerini ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları ekrana taşıyacak.


Yapımcılığını Fabrika Yapım'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen yazdı. Yönetmen koltuğunda oturan isim ise Metin Balekoğlu.

Seçkin Özdemir, Yiğit Kirazcı, Deniz Baysal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:33 
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