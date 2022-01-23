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Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi - Son Dakika

Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi

23.01.2022 08:54
Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi

Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde yaşanan olay çok konuşuldu. Hizmete girmesinin üzerinden 1 ay bile geçmeyen çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana gelirken, olay "Çökme ya hasta çocuklar geçerken meydana gelseydi?" sorusunu akıllara getirdi.

Önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Ali Gür döneminde yüzde 90'lık tamamlanma seviyesine getirilen 250 yataklı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin kalan bölümü, şu anki Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın döneminde tamamlandı. 25 Aralık'ta toplu açılış töreniyle hizmete giren hastanede yaşanan olay ise büyük ses getirdi.

"BU BİNAYI NASIL TESLİM ALMIŞLAR?"

Daha hizmete gireli 1 ay bile olmayan Çocuk Hastanesi'ni Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne bağlayan geçiş bölümünün tavanında çökme meydana geldi. Çökmeyi gören vatandaşlar "Daha hastane hizmete gireli kaç gün oldu da dökülmeye başladı. Bu binayı üniversite yetkilileri nasıl teslim almışlar" diye tepki gösterdi.

"REKTÖR BUNU NASIL AÇIKLAYACAK?"

Hastanedeki tavan çökmesine bir tepki de Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkanı Hasan Şencan'dan geldi. Sosyal medya hesabından hastanenin çöken bölümünün fotoğraflarını paylaşan Şencan, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin içler acısı durumu. Sayın Rektör Arif Özaydın bu durumu nasıl açıklayacak? Gaziantep Üniversitesi Hastanesi tel tel dökülüyor. Yazık bu memlekete" dedi.

Hizmete gireli 1 ay bile olmayan çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMALIDIR"

Sözcü gazetesinin haberine göre ise Şencan yaptığı açıklamada ise, "Bu binayı yapan müteahhitten, teslim alan görevliler ve Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın dâhil sorumluluğu olan herkes hesap vermelidir. Ya çökme olayı hasta çocuk oradan geçerken meydana gelseydi? Bu hastanenin yapımına harcanan her kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır" dedi.

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Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey, Rektör, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi - Son Dakika
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