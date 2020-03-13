HKÜ'den spora ve sporcuya destek - Son Dakika
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HKÜ'den spora ve sporcuya destek

6 saat önce

Uluslararası seviyede başarı kazanan sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenimi için T.C.

HKÜ'den spora ve sporcuya destek, System.String[]

Uluslararası seviyede başarı kazanan sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenimi için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Vakıf Üniversitelerinden Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı Lansman ve Mutabakat Metni İmza Töreni gerçekleşti. Törene, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Yrd. Prof. Dr. Yaşar Özbay'da katılarak HKÜ adına protokol metnini imzaladı.


Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısını artırmayı, nitelikli sporcuların yetişmesine katkı sağlamayı ve sporcuların akademik kariyerleri ile birlikte spora devamlarını sağlaması için Gençlik Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen program, Gençlik Spor Bakanlığı Merkez Binasında gerçekleşti. Etkinlikte 28 vakıf üniversitesine ek olarak 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzalanarak toplamda 52 vakıf üniversitesiyle protokol imzalandı. HKÜ'de programa destek vererek protokole imza attı. HKÜ'nün destek verdiği programa, Prof. Dr. Yaşar Özbay'da katıldı. Sporun, sadece sportif başarı ve fiziksel aktivite olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcuların bölüm fark etmeksizin yüzde 100 burslu üniversite tahsilini sürdürebileceğine dikkat çekildi.


Sporda Avrupa ve Türkiye dereceleri


Spora ve sporcuya verdiği önem ile Avrupa ve Türkiye'de dereceler elde eden HKÜ, kampüs ortamında açık-kapalı spor sahaları ve fıtness center bulunduruyor. Güneydoğu'nun ilk golf sahasını da bünyesinde barındıran HKÜ, ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor. 250'den fazla üniversitenin üye olduğu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (ÜNİLİG) üyesi olan üniversite karete, judo, eskrim, engelli yüzme, masa tenisi, basketbol, futbol, futsal, satranç takımları ile Avrupa ve Türkiye müsabakalarından madalyaları topluyor. - GAZİANTEP

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:22 Kaynak: İHA
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