Hocalar, Ekonomi Gündemini Değerlendirdi

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, 2019'un ilk TÜGİAD Buluşmaları'nı gerçekleştirdi. TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu'nun yanı sıra Bursa iş dünyasının da yoğun bir katılım gösterdiği programın konukları, ekonomist ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez ile Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl oldu.

TÜGİAD Bursa Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu 2019 yılına önemli bir toplantıyla merhaba dedi. Göreve geldikleri günden bu yana azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüren TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar ve ekibi, her ay düzenli gerçekleştirdikleri Akademi toplantılarının yanında, önemli konukların katılımıyla TÜGİAD Buluşmaları adı altında özel programlara da devam ediyor.

TÜGİAD Bursa Buluşmaları programında konuşan Başkan Ersoy Tabaklar, "Yeni döneme çok hızlı bir giriş yaptık. Temsil ettiğimiz sizler adına protokol ziyaretlerimiz kapsamında Valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Ticaret ve Sanayi Odamızı, Ticaret Borsamızı ziyaret ettik. Geçmiş dönem genel başkanlarımızdan ve başkanlarımızdan Sayın Muharrem Yılmaz'a, Murat Coşkunkan'a, Gökhan Onur'a ve Onur Özkul'a vefa ziyaretlerimizi yaptık. Bu ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Şu ana kadar 2 kez yaptığımız Akademi toplantılarımız da tüm hızıyla sürecek" dedi.

"İŞ DÜNYASI İÇİN MOTİVASYON ÖNEMLİDİR"

Konuşmasında ekonomik değerlendirmelere de yer veren Tabaklar şunları söyledi: "Her anlamda iyi başlayan 2018 yılının özellikle ikinci yarısı, küresel gelişmelerin ve döviz dalgalanmalarının yoğun etkisiyle geçti. Yaşanan sıkıntılar bizlere yeni deneyimler katarken geleceği daha farklı planlama olanağı da sunuyor. Dolayısıyla bu süreçte küresel ve ulusal çapta yaşanan gelişmeleri iyi analiz etmeli ve geleceğe doğru bir şekilde hazırlanmalıyız. İlerleyen süreçlerde, yaşadığımız bu tecrübeler, kendimizi doğru bir şekilde konumlandırmak adına önemli olacaktır. İş dünyası için motivasyon önemlidir. 2019'un ikinci yarısından itibaren yerel seçimlerin de sona ermesiyle ve önümüzde uzun bir süreçte seçim gözükmemesinin verdiği güvenle ekonominin daha da toparlanacağını düşünüyoruz. Tabi bu süreçte; ekonomi beklenti ve güven üzerine kurulduğundan bu güveni ve olumlu beklentiyi yaratmak için de yapısal reformları mutlaka hayata geçirmeliyiz."

"UMUTLA ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM EDİN"

Tabaklar'ın ardından konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ise, "Bu dönem TÜGİAD'ın komisyonlarını ve çalışma gruplarını belirledik. Bir veri tabanı da oluşturuyoruz. Bizden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en önemli şey olan kamu yararına dernek çalışmalarına da başladık. Hem ulusal basında yer alarak, hem de siyasi anlamda görüşme, girişim ve ziyaretler yaparak genç iş adamlarının sesi olmaya çalışıyoruz. Önceki günlerde gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretimizde, Ata'mızı, siyasi parti temsilcilerini, Ticaret Bakanımızı ziyaret ettik. Önümüzdeki hafta da Cumhurbaşkanı Yardımcımız bizleri kabul edecek. Sonraki aylarda Kanada, Kuveyt, Katar ve Japonya'ya gidiyoruz. Biz bu dönemde de ihracat odaklı çalışma ve üretmeye devam edeceğiz. Ata'mızın da dediği gibi 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' Lütfen sizler de bu sözü hayatınıza şiar edinin ve umutla çalışmaya üretmeye devam edin" dedi.

MAHFİ HOCA'DAN 2019 ÖNGÖRÜLERİ

Gecenin konuk konuşmacısı ekonomist ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez, olumsuz bir durumda olduğumuz ve sonraki gelişmeler bundan daha kötü olmayacağı için 2019'un olumsuz bir yıl olmayacağını belirtti.Eğilmez şunları söyledi: "Bir yılın olumsuz geçmesi, diğer yılın olumlu olmasını sağlayabiliyor. Bu kadar olumsuzluktan sonra normal beklenti, 2019'da bazı şeylerin biraz daha olumluya dönmesi. İlk iki çeyrek muhtemelen kötü gidecek ama Türk millet bu konularda çok beceriklidir, tersi de olabilir. 2019'daki tehlikeleri ise; Fed, Avrupa Merkez Bankası, Brexit gelişmeleri, Ticaret Savaşları, Avrupa'daki sıkıntılar ve Çin'deki düşüş şeklinde sıralayabiliriz. Cari açığımızın düşmesi olumlu bir gelişme. 2019'da kabaca yüzde 0,4 ile yüzde 1 arasında bir büyüme olabilir. Tabii, bu dönemde hata yapmazsak ve yılın ikinci yarısında artıya dönmek suretiyle olabilir."

"TÜRKİYE NE KADAR ETKİLENİRSE BURSA DA O KADAR ETKİLENİR"

Vergi indirimi ve asgari ücretteki artışı da değerlendiren Eğilmez, "Vergi indirimi talebi canlandırır, asgari ücretteki artış da ücretlinin gelirini arttıracağı için o da talebi arttıracaktır. Dolayısıyla bu canlılık getirir ama bunların her ikisi aynı zamanda bir süre sonra enflasyonu arttırıcı etkiler yaratabilir" dedi.2019'daki risk ve fırsatlara da değinen Eğilmez, "Büyümenin düşmesi, yüksek enflasyon, artan işsizlik olumsuz gelişmeler; düşen cari açık, enflasyonda düşüş ve dış kaynak girişi ise olumlu gelişmelerdir. Mevcut durumun devamının risk, yeni bir çıkışın ise ciddi bir fırsat yaratabileceğini düşünüyorum" diye konuştu. Bursa ile ilgili de yorum yapan Eğilmez, "Bursa güzel bir şehir ve sürekli büyüyor. Bursa iş dünyasının ve üretimin kalbi. Üretimde genel manada sorunlar var.Çünkü iç talepte büyük düşüşler yaşanıyor. Türkiye ne kadar etkileniyorsa Bursa da o kadar etkilenir elbette" ifadelerini kullandı.

"BİR TWEET İLE DÜNYA GÜNDEMİ DEĞİŞİYOR"

Ekonomik açıdan kaç gün sonranızı net görüyorsunuz sorusunu da cevaplayan Eğilmez, "Yarını bile göremiyorum. Çünkü sosyal medyanın bu kadar geliştiği, ABD Başkanı Trump'ın tweet atarak her şeyi değiştirdiği bir ortamda yarını nasıl göreyim ki? Adam bir tweet atıyor her şey karışıyor. Trump'ı bir tarafa koyarsak da en fazla 1 ay sonrasını net olarak görebiliriz. Daha fazlası böyle bir ortamda mümkün değil.Çünkü her yerde bir kaos ve karmaşa var. Düşünün, şöyle bir baktığınızda dünya liderleri içinde en rahat görüneni Merkel, o da gidiyorum diyor. Çin'in durumu da çok önemli. Örneğin Çin'in iç pazarı çok zengin değil, ihracat yapması lazım ama ticaret savaşlarının da etkisiyle Çin'in ihracatı düşüyor ve bu da Çin'in büyüme rakamını düşürüyor. 2019'un en ciddi riski Çin'in büyümesini kaybetmesidir." İfadelerini kullandı.

Türkiye'deki teşvik sisteminin de baştan aşağıya yanlış olduğunu söyleyen Eğilmez, bir sanayi envanterimiz olmadığını, neyi, nerede, kaça, kimin ürettiğini bilmediklerini ifade etti. Eğilmez mevcut teşvik sisteminin mutlaka revize edilmesini, sektöre ve kentlere özel teşvik yerine ürüne teşvik verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"VERGİ KANUNLARININ DİLİ ÇOK AĞIR"

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl ise Türkiye'nin vergi sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bingöl şunları söyledi: "Türkiye'de vergi kanunlarının dili çok ağır,bunu daha basit ve anlaşılabilir yapmamız lazım. Çünkü mükellef hakları, politika ve uygulamaları mükellef tanımı ve algısıyla başlar. Bir ülkede vergi bilinci ne kadar yüksekse hak arama bilinci de o kadar yüksektir."

Gündemin en önemli konularından biri olan poşetlerin 25 kuruş olmasına gösterilen tepkiye de değinen Bingöl, "Poşetlere gösterdiğimiz tepkiyi, 1 yılda harcanan 600 milyar vergiye vermedik. Poşete 25 kuruş veren arkadaş, cep telefonuna 3 ayrı vergi veriyor ama farkında değil. Bunlara anestezik vergiler denir. Her vatandaş neye ne kadar vergi verdiğini ve bu vergilerin neye ne kadar harcandığını bilmesi gerekir. Böyle oldukça vergi bilinci ve vatandaşın devletine olan bağlılık duygusu daha da artar" dedi.

"VERGİ ÖDEME MOTİVASYONU İÇSEL BİR AHLAKTIR"

"Vergi ödeme motivasyonu içsel bir ahlaktır" diyerek sözlerine devam eden Dr. Ozan Bingöl konuşmasını şöyle tamamladı: "Vergi toplumun tüm kesimi için önemli. Bu konuda haklarınızı bilmeli ve vergi ödeme bilincine sahip olmalısınız. Çünkü, bu bilince sahip olmak; vergi şeffaflığı, ödediğiniz verginin nerelerde kullanıldığını öğrenme ile birlikte daha sağlıklı bir demokrasiyi de beraberinde getirir."

Söyleşinin sonunda TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ve TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu tarafından, Dr. Mahfi Eğilmez ve Dr. Ozan Bingöl'e Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi tarafından hazırlanmış Atatürk tablosu hediye etti.