Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti)

Almanya Bundesliga'da 17. haftanın açılış maçında Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Rhein Neckar Arena'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Hoffenheim oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Sargis Adamyan ile 87. dakikada Andrej Kramaric kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 17. dakikada Mario Götze'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 30 puanla 4. sırada kaldı. Hoffenheim ise 27 puanla 6. sıraya yerleşti.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...