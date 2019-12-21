Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti) - Son Dakika
Son Dakika Spor Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti) - Son Dakika Spor

Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti)

6 saat önce

Almanya Bundesliga'da 17. haftanın açılış maçında Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti), System.String[]

Almanya Bundesliga'da 17. haftanın açılış maçında Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.


Rhein Neckar Arena'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Hoffenheim oldu.


Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Sargis Adamyan ile 87. dakikada Andrej Kramaric kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 17. dakikada Mario Götze'den geldi.


Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 30 puanla 4. sırada kaldı. Hoffenheim ise 27 puanla 6. sıraya yerleşti.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:10 
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