Hokkaido'da Şiddetli Kar Yağışı

26.01.2026 10:44
Hokkaido'da etkili kar yağışı nedeniyle uçuş ve tren seferleri iptal edildi, 7 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle uçak ve tren seferlerinin iptal edilmesinin ardından 7 bin yolcu geceyi New Chitose Havalimanı'nda geçirdi.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı felç etti. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; New Chitose Havalimanı'ndan yapılması planlanan en az 56 uçuş ile havalimanını Sapporo, Asahikawa ve Hakodate şehirlerine bağlayan yaklaşık 500 tren seferi şiddetli kar yağışı nedeniyle iptal edildi. 7 bin yolcu New Chitose Havalimanı'nda mahsur kalarak geceyi havalimanında geçirirken, aksayan tren seferlerinden toplamda 130 bin kişinin etkilendiği açıklandı. Ulaşımda yaşanan aksamaların kısmi olarak bugün de devam ettiği bildirildi. Hokkaido Valiliği, son 24 saatte Sapporo şehrinde kar kalınlığının 54 cm'ye ulaştığını açıklarken, bu miktarın Ocak ayında şimdiye dek görülen en yüksek seviye olduğu aktarıldı.

En az 4 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya'nın farklı kesimlerinde geçen hafta itibariyle etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), Niigata eyaletindeki Uonuma ve Sado şehirlerinde birer kişi ve aynı eyaletteki Nagaoka şehrinde 2 kişi olmak üzere en az 4 kişinin kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

