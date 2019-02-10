Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Doğu Türkistan Protestosu

Hollanda'da Doğu Türkistan Protestosu

1 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Hollanda'da Doğu Türkistan Protestosu, System.String[]
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Hollanda Doğu Türkistan Vakfı tarafından Dam Meydanı'nda organize edilen protestoya yaklaşık 100 kişi katıldı.

"Doğu Türkistan'a özgürlük" sloganı ile toplanan protestocular, meydanda bulunanlara Uygur halkının sorunlarını anlatan bildiri okundu.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar ve Müslümanların bu konuya duyarsız kalmaları eleştirildi.

Doğu Türkistan ve Türk bayrakları taşıyan çoğunluğunu Uygur Türklerinin oluşturduğu grup, "Doğu Türkistan için bağımsızlık ve özgürlük" pankartı açıp, "Uygurları yok etmeyi durdur", "Özgür Uygur", "Zulmü durdurun" ve "Çin Uygurları öldürmeyi durdur" yazılı dövizler taşıyarak, "Uygurlar için özgürlük", "Bağımsız Doğu Türkistan", "Terörist Çin" sloganları attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Uygur, Doğu Türkistan, Hollanda, Güncel
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