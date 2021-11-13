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Hollanda'da Kovid-19 sebebiyle 3 hafta "kısmi kapanma" yapılacak - Son Dakika

Hollanda'da Kovid-19 sebebiyle 3 hafta "kısmi kapanma" yapılacak

13.11.2021 00:37
Hollanda'da Kovid-19 sebebiyle 3 hafta "kısmi kapanma" yapılacak

Hollanda'da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için 3 haftalığına "kısmi kapanma"ya gidildiğini vatandaşlarına duyurdu.

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında, Kovid-19 vakalarındaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı. Rutte, alınan ek önlemlere göre, 4 Aralık'a kadar "kısmi kapanma" uygulamasına geçileceğini söyledi.

İŞTE ALINAN ÖNLEMLER

  • Önlemlere göre kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatleri arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ila 18.00 arası açık kalacak.
  • Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak.
  • Düğün gibi farklı etkinlikler ise sadece 06.00 ila 18.00 arası organize edilebilecek.
  • Sinemalar, tiyatrolar ve konser salonlarındaki sanat ve kültür gösterileri için zorunlu kapanış saati uygulanmayacak.
  • Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.
  • Evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam ederken, evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek.
  • Ayrıca hükümet "2G" (aşı veya iyileşme) kuralının yürürlüğe girmesine ve koronavirüs kartının iş yerlerinde ve sağlık sektöründe uygulanmasına yönelik yeni kanun tasarısı için çalışma yapacak.

11 KASIM'DA VAKA REKORU KIRILMIŞTI

Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralını yeniden getirmiş, koronavirüs kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı. Hollanda'da 11 Kasım günü Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 364 ile en yüksek sayıya ulaşmıştı.

Hollanda'da Kovid-19 sebebiyle 3 hafta kısmi kapanma yapılacak

Koronavirüs, Hollanda, Hükümet, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Kovid-19 sebebiyle 3 hafta 'kısmi kapanma' yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da Kovid-19 sebebiyle 3 hafta "kısmi kapanma" yapılacak - Son Dakika
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