Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf

Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda\'da dev itlaf
16.11.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın kuzeyindeki Drogeham köyünde bir yumurta çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. Çiftlikteki 117 bin tavuk itlaf edilecek. Ayrıca çevrede bir nakil yasağı bölgesi ilan edildi; bu bölgede kanatlı hayvanların ve yumurtaların taşınması geçici olarak durduruldu.

Hollanda hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Drogeham köyünde bir yumurta çiftliğinde kuş gribi tespit edildiğini ve çiftlikteki 117 bin tavuğun itlaf edileceğini duyurdu.

Bu vaka, ülkenin kümes hayvanları sektörünü vuran bir dizi salgının sonuncusu olarak kayda geçti. Salgın, yetkililerin Kuzey Hollanda'daki Assendelft kasabasında küçük ölçekli bir çiftlikte ayrı bir kuş gribi vakasını doğrulamasından sadece birkaç saat sonra ortaya çıktı. Bu çiftlikte yaklaşık 220 kuşun itlaf edileceği açıklandı.

10 KİLOMETRELİK NAKİL YASAĞI DEVREDE

Yüksek patojenik virüsün yayılmasını önlemek için Drogeham'daki çiftlik çevresinde 10 kilometrelik bir nakil yasağı bölgesi oluşturuldu. Yasağın kapsamına kümes hayvanları, yumurtalar, gübre ve kümes altlığı malzemeleri dahil edildi.

Bu bölge, 7 Kasım'da yakınlardaki bir çiftlikte test sonucunun pozitif çıkması ve hayvanların itlaf edilmesi üzerine oluşturulan alanla neredeyse örtüşüyor.

Son vakanın görüldüğü çiftliğe 1 kilometre mesafede bir kümes hayvanı çiftliği, 3 kilometre mesafede ise üç çiftlik daha bulunuyor. Hükümet, tüm bu çiftliklerin geçen hafta tarandığını ve önümüzdeki 14 gün boyunca izleneceğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu, çiftlikle bağlantılı riskli temasları belirlemek için bir izleme soruşturması başlattı.

Ülke son haftalarda art arda kuş gribi vakalarıyla mücadele ediyor. Gelderland, Flevoland ve Friesland eyaletlerindeki tavuk çiftliklerinde doğrulanan vakalar, on binlerce tavuğun itlaf edilmesine neden oldu.16 Ekim 2025'ten itibaren ülke çapında yürürlüğe giren karantina önlemleri kapsamında, ticari kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması ve ticari olmayan riskli kuşların yabani kuşlarla temasının engellenmesi zorunlu hale getirildi.

Kaynak: Xinhua

Kuş Gribi, Hollanda, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

14:15
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
13:20
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı
13:03
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı İlk operasyon tamam
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam
12:49
Muazzez Abacı’ya veda Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
11:19
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
11:15
Trump, Venezuela’ya operasyon kararını verdi ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 14:30:40. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.