Hollanda'da milletvekili Kuzu: "Her seçimde Türkler, Türkiye, Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapılıyor" - Son Dakika

Hollanda'da milletvekili Kuzu: "Her seçimde Türkler, Türkiye, Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapılıyor"

16.02.2021 23:15
Hollanda'da milletvekili Kuzu:

Hollanda'da üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi milletvekili Tunahan Kuzu, ülkede her seçimde Türkler, Türkiye, Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapıldığını söyledi.

Hollanda'da üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi milletvekili Tunahan Kuzu, ülkede her seçimde Türkler, Türkiye, Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapıldığını söyledi.

Kuzu, sosyal medya hesabından Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) 15 Şubat'ta basına sızan Türkiye, Türkler ve ülkede yaşayan Müslümanlar hakkında güvenlik bilgilerini içeren taslak raporla ilgili video paylaştı.

NCTV'nin yalan, eksik ve varsayımlarla dolu güvenlik raporunun basında yer aldığını belirten Kuzu, "Her seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de Hollandalı Türklere, Türkiye'ye, Müslümanlara ve İslam'a yönelik takıntılar gün yüzüne çıkıyor ve artıyor." ifadesini kullandı.

Kuzu, "Basına sızdırılan taslak raporun tamamlanması için en az iki bakanlık ve çeşitli uzmanların bu taslak rapora göz atması gerekiyor fakat bütün siyasi partiler kınamak için hazır halde sıraya çoktan girmiş durumda." diye konuştu.

Siyasi partilerin tek amacının basına sızan rapor üzerinden oy toplamak olduğunu ifade eden Kuzu, "Seçim zamanında alışmış olduğumuz manzaralar. Gerçek olan ise dünya genelinde terörden en fazla zarar gören ve can kaybeden ülkelerin başında Türkiye'nin gelmesidir. Alçak terör saldırıları ile onlarca değil yüzlerce vatandaşını şehit veren bir ülkeyi bu denli suçlamalara maruz bırakmak ucuz siyasetten başka hiçbir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzu, Denk partisi olarak Hollanda parlamentosunda bu tür haksızlıklara karşı her zaman mücadele edeceklerine dikkati çekerek, "Etnik kökenine veya dinine bakmadan Hollanda'da yaşayan herkesi sahiplenerek ayağa kalkıyoruz ve adaletsizliğe karşı asla gözlerimizi kapatmıyoruz." dedi.

Ülkede 15-17 Mart'ta genel seçim yapılacak.

Milletvekili, Hollanda, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da milletvekili Kuzu: 'Her seçimde Türkler, Türkiye, Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapılıyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergio Ramos'un yıllık 12 milyon euroluk talebine yanaşmayan Real Madrid'de kriz büyüyor İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitim kar engeline takıldı Etna Yanardağı'nda şiddetli patlama! Bölgeye taş ve kül yağdı Sağlık Bakanı Koca, YÖK'e üniversitelerle ilgili görüş sundu: Uygulamalı eğitimler yüz yüze yapılmalı Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu
TBMM Başkanvekili, HDP'li vekilin yüzüne bakarak söyledi: Konuşmam sırtını PYD'ye dayayan alçaklara TBMM Başkanvekili, HDP'li vekilin yüzüne bakarak söyledi: Konuşmam sırtını PYD'ye dayayan alçaklara         
23:19
Fransa'da Müslümanları hedef alan Fransa'da Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı         
22:53
Barcelona'nın istediği Lautaro Martinez, Inter'le sözleşmesini uzatıyor Barcelona'nın istediği Lautaro Martinez, Inter'le sözleşmesini uzatıyor         
22:29
Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak         
22:15
Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü         
22:02
EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti         
21:25
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi         
20:21
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti         
16:50
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 23:29:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'da milletvekili Kuzu: "Her seçimde Türkler, Türkiye, Müslümanlar ve İslam üzerinden siyaset yapılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei