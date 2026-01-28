Hollanda'da Polisten Irkçı Şiddet Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hollanda'da Polisten Irkçı Şiddet Soruşturması

28.01.2026 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Utrecht'te bir polisin iki Müslüman kadına uyguladığı şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Hollanda'da bir polisin, iki Müslüman kadına tekme atıp cop kullanarak uyguladığı ırkçı şiddetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Ocak akşamı Utrecht kentinde polisin şiddet uyguladığı ve sosyal medyada olayın görüntülerinin yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin sarsıcı olabileceği ve soru işaretleri doğurabileceği ifade edilerek, bu sinyallerin ciddiye alındığı vurgulandı.

Olayın kamerayla kaydedilmiş tüm görüntülerinin de inceleneceği ve geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bir kadının polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde ise bir polis sözcüsünün, paylaşılan görüntülerin "yoğun duygular ve özellikle ırkçılık konusunda sorular" doğurduğu yönündeki ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Utrecht kentinde bir polisin iki Müslüman kadına tekme atarak ve cop kullanarak ırkçı şiddet uyguladığı gözlemlenmişti.

Kaynak: AA

Hollanda, Güvenlik, Utrecht, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Polisten Irkçı Şiddet Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 00:50:44. #7.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da Polisten Irkçı Şiddet Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.