Son Dakika Haberleri: Hollanda'da türk vakfında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Hollanda'da türk vakfında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Hollanda'da Türk İslam Kültür Vakfı'nda meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Hollanda'da türk vakfında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Hollanda'da Türk İslam Kültür Vakfı'nda meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin 50'li yaşlarda biri olduğunu; yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Türk İslam Kültür Vakfı'nda yapılan bir cenaze töreninde, törene katılanlar arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1 kişi bıçaklanarak öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Hollanda basını, hayatını kaybeden kişinin, kavgayı ayırmaya çalışanlardan biri olduğunu ve  kimliğinin açıklanmadığını ve cenazesinin Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

Hollanda polisi, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin 50'li yaşlarda bir kişi olduğunu duyurarak, yardım istedi.


Hollanda, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:52 Kaynak: DHA
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