Son Dakika Haberleri: Hollanda, Kim Jong-Un'a Gidecek 900 Bin Şişe Votkaya El Koydu

Hollanda, Kim Jong-Un'a Gidecek 900 Bin Şişe Votkaya El Koydu

1 saat önce

Rotterdam limanında ele geçirilen bir konteyner içinde 90 bin şişe votkanın Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a gönderileceği tespit edildi.

Hollanda, Kim Jong-Un'a Gidecek 900 Bin Şişe Votkaya El Koydu, System.String[]
Rotterdam limanında ele geçirilen bir konteyner içinde 90 bin şişe votkanın Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a gönderileceği tespit edildi. El konulan votka şişelerinin bulunduğu konteynerin bir uçağın gövdesinin altına gizlendiği öğrenildi.

DÜNYA ÇAPINDA YASAK

Votkaların Rusya üzerinden Rotterdam limanına getirildiği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ordu komutanlarına gönderileceği belirtildi. Kim Jong-un'un televizyon, peynir ve şampanya gibi lüks malları ithal ettiği biliniyor. Ancak, Birleşmiş Milletler yaptırımları nedeniyle, bu malların Kuzey Kore'ye ihracatı konusunda dünya çapında bir yasak var.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:15 

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