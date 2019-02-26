Hollanda, Kim Jong-Un'a Gidecek 900 Bin Şişe Votkaya El Koydu
1 saat önce
Rotterdam limanında ele geçirilen bir konteyner içinde 90 bin şişe votkanın Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a gönderileceği tespit edildi.
Rotterdam limanında ele geçirilen bir konteyner içinde 90 bin şişe votkanın Hollanda Dışişleri Bakanlığı
tarafından görevlendirilen personel Kuzey Kore
lideri Kim Jong-Un'a gönderileceği tespit edildi. El konulan votka şişelerinin bulunduğu konteynerin bir uçağın gövdesinin altına gizlendiği öğrenildi.
DÜNYA ÇAPINDA YASAK
Votkaların Rusya
üzerinden Rotterdam limanına getirildiği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ordu komutanlarına gönderileceği belirtildi. Kim Jong-un'un televizyon, peynir ve şampanya gibi lüks malları ithal ettiği biliniyor. Ancak, Birleşmiş Milletler
yaptırımları nedeniyle, bu malların Kuzey Kore'ye ihracatı konusunda dünya çapında bir yasak var.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:15
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