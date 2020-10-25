Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki - Son Dakika

Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki

25.10.2020 15:57
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki, System.String[]

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Açıkyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Wilders'in geçmişte de Kur'an-ı Kerim'i yasaklamak, ülkedeki camileri kapatmak gibi İslam karşıtı açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin ortaya koyduğu başarıların hazmedilemediğini ifade eden Açıkyıldız, şunları kaydetti:

"Bu ve benzeri açıklamalar ahlaksızlıktır. Buna tepki sadece bizlerle sınırlı kalmamalı. İnsanlığa karşı bir ahlaksızlık yapılmıştır ve herkes, her ülke buna tepki göstermelidir. Her şeye rağmen Türkiye büyüyecek ve gelişecektir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumların sesi olmaya devam edecektir. Bu açıklamalar faşist zihniyetin sonunu gösteren açıklamalardır. Dolayısıyla amacına ulaşmayacaktır."

Geert Wilders, Özgürlük, Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki - Son Dakika


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