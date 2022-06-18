Hollanda uyruklu turist otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Hollanda uyruklu turist otel odasında ölü bulundu

18.06.2022 17:11

Antalya'ya tatil için gelen Hollanda uyruklu yaşlı turist, otel odasında ölü bulundu.

Antalya'ya tatil için gelen Hollanda uyruklu yaşlı turist, otel odasında ölü bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hollanda uyruklu olduğu öğrenilen Paul de Boer (65), tatil için ilçeye gelerek bir otele yerleşti. Öğle saatlerinde yaşlı turistten haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde onu hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Paul de Boer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından turistin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp ve ya yara izi bulunmayan turistin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fadıl Kösedağ/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda uyruklu turist otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

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