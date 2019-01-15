Hollanda'ya Dönen Deaş Üyesi Kadın Gözaltında
1 saat önce
Hollanda'ya geri dönen 20 yaşındaki DEAŞ üyesi kadın gözaltına alındı.
Hollanda
'ya geri dönen 20 yaşındaki DEAŞ üyesi kadın gözaltına alındı.
Hollanda Adalet Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Perşembe günü Türkiye
'den Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı
'na gelen 20 yaşındaki Hollandalı kadının, DEAŞ üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, "2017 yılında DEAŞ militanları arasında yer alarak Suriye
'ye savaşmaya giden Hollanda vatandaşı olan 20 yaşındaki kadın Türkiye'deki Hollanda Büyükelçiliğine giderek gerekli evrak işlemlerini tamamladı ve uçağa binerek Amsterdam Schiphol Havalimanı'na geldi. Gümrükte pasaport kontrolü esnasında kadının DEAŞ militanı olması şüphesiyle 2 haftalığına gözaltına alındı. Tutukluluk süresince kadının ifadesi doğrultusunda ve yapacak olduğumuz araştırma sonucunda Suriye'de DEAŞ terör örgütünde hangi eylemlerde bulunduğuna ve neler yaptığına göre gözaltı süresinin uzatılması düşünülüyor" ifadeleri yer aldı.
Suriye'ye ilk gitme girişimi 16 yaşında olmuş
Hollanda'nın Tilburg
kentinde ikamet eden Hollandalı kadının, 16 yaşındayken Suriye'ye gitme girişiminde bulunduğu belirtildi. Macaristan
'ın Sırbistan
sınırında üzerinde sahte kimlik evrakları bulunan kadın, Hollanda'ya gönderilmişti. 2014'te Suriye'ye gidişinden sonra kadının kayıp olması nedeniyle arandığına da dikkat çekildi. - AMSTERDAM
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:44 Kaynak: İHA
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