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Hollandalı Royal Dutch Shell merkezini İngiltere'ye taşıyor - Son Dakika

Hollandalı Royal Dutch Shell merkezini İngiltere'ye taşıyor

15.11.2021 16:29
Hollandalı Royal Dutch Shell merkezini İngiltere'ye taşıyor

Hollanda-İngiltere ortaklığındaki Royal Dutch Shell, tamamen İngiliz şirketi olmak için merkezini İngiltere'ye taşıyor.

Hollanda-İngiltere ortaklığındaki Royal Dutch Shell, tamamen İngiliz şirketi olmak için merkezini İngiltere'ye taşıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun onaylaması durumunda Shell'in hisselerinin tamamının İngiltere'de kayıt edileceği duyuruldu.

Açıklamada, Shell'in Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan merkezinin de İngiltere'ye taşınacağı bildirildi.

İkili ortaklık yapısının değiştirilmesinin yatırımcılar için daha anlaşılır olacağı belirtilen açıklamada, değişikliğin, firmanın rekabet gücünü artıracağı vurgulandı.

Açıklamada, Shell Yönetim Kurulu Başkanı Andrew Mackenzie'nin "Tek bir ülkede kayıtlı olmak ve vergi vermek, firmanın yapısını ve idaresini kolaylaştırırken rekabet gücünü de artıracak." ifadesine yer verildi.

Değişikliğin kabul edilmesinin ardından Royal Dutch Shell'in sadece Shell olarak isimlendirileceği bildirildi.

Hükümet Shell'in taşınmasından memnun değil

Hollanda Ekonomi Bakanlığının Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Stef Blok'un "Karar bizi olumsuz şekilde şaşırttı. Hükümet karardan dolayı üzgün." şeklindeki sözleri aktarıldı.

Büyük üzüntüyle karşılanan haber hakkında hükümet bilgilendirilirken, Hollanda'daki yatırımlar, personel ve ülkedeki diğer açılımlarla ilgili olarak Shell yönetimiyle görüşmelerin yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasında, kararın Hollanda'da en az sayıda istihdam kaybı olacak şekilde hayata geçirilmesine yönelik Shell'den güvence alındığı kaydedildi.

Kasım 2020'de Hollanda-İngiltere ortaklığındaki dünyanın önde gelen gıda ve kozmetik üreticilerinden Unilever, Rotterdam'daki merkezini Londra'ya taşımıştı.

Hollanda, Hükümet, England, Shell, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollandalı Royal Dutch Shell merkezini İngiltere'ye taşıyor - Son Dakika


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